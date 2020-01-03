شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو وتسجيل الاستمارات الإلكترونية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التعليم الكتيب الإلكترونى الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى (2019- 2020)، وذكرت أنه من المقرر انعقادها للعام الجارى، على دورين، الأول اعتبارًا من الأحد 7 يونيو المقبل، والثانى من السبت 15 أغسطس المقبل، على أن يبدأ الطلاب المنتظمون تسجيل استمارات التقدم لها، إلكترونيا، غدًا.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر كتابة الطلاب للاستمارات الورقية اعتبارًا من الأحد 2 فبراير المقبل، ولا يسمح لهم بكتابة استمارة ورقية إلّا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة، للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات، وطالبت المديريات والإدارات التعليمية كافة بتزويد المدارس باستمارات التقدم طبعة (2019- 2020)، بعد استلامها من الإدارة المركزية لشؤون الكتب في موعد أقصاه 30 يناير الجارى، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها وإعلانها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل، مشددة على أن الاستمارة المدوّنة بخط الطالب لا بد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سيؤدى امتحانه فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المسموح لها دخول الامتحانات هذا العام هم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسى (2019- 2020)، المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه «العلمية والأدبية» بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، كما يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل الامتحانات ضمن المنتظمين، وكذاك الطلاب الراسبون بالصف الثالث الثانوى- لأول مرّة، إذ يتقدمون باستمارة جديدة لأداء الامتحان، فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد- كمنتظمين، أما الناجحون بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسى (2012- 2013)- بداية تطبيق نظام السنتين، وما بعده داخل مصر أو من دول عربية، فتمت مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى، ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، فعليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم، وكذلك المتقدمون على (نظام المنازل) فعليهم أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويتم بحث حالاتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين حرروا استمارة تقدم لامتحان الثانوية وتغيبوا عن أدائه في جميع المواد دون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن مرّات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين- كمنتظم، وفى حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد)، بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام القرار الوزارى 237 لسنة 2004- بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته، لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة، على أن تتم معاملته كمنتظم، طالما ظل العذر قائمًا، كما لن يتم السماح للطالب الذي لم يحقق حضور 85 % من عدد أيام الدراسة الفعلية، بعد خصم أيام الغياب، بدخول الامتحانات كمنتظم، وعليه التقدم لأدائه كـ(طالب منازل) خلال ذات العام، مردفة: «يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 100 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسدد الطالب في هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 202 جنيه رسمًا إضافيًا، كما يجب على الطلاب شراء طابعين دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الواحد جنيه فقط، وفى حالة استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل 50 جنيهًا، تنفيذًا للقرار الوزارى 356 لسنة 2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب، إذ تحصل المدارس هذه الرسوم من الطلاب المنتظمين، على أن تورد كل مدرسة إجمالى قيمة الرسوم بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية».

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وبالنسبة للضوابط الخاصة بدخول الامتحانات، بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، أكدت الوزارة أنه سيتم السماح لهم بذلك، بعد اتباع عدة خطوات، تتمثل في تحرير استمارة للتقدم للامتحان بمعرفة ولى الأمر، وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها، على أن يسلم ولى الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الدينى، أمّا المحجوزون بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، فلن يتم السماح بعقد لجان خاصة بمقار أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة المحامى العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان، والتقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقله لأقرب سجن عمومى على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرّة أخرى.

وفى السياق ذاته، بدأت المدارس الثانوية أداء الامتحانات غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثانى- بنظام التقييم المعدل بنظام التعليم الجديد، في مواد «التربية الدينية والتربية المهنية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواطنة وحقوق الإنسان وتكنولوجيا الصناعة والزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات» ويختار الطالب منها مادة واحدة ويمتحن فيها عمليا وتحريريا ولا تضاف للمجموع الكلى وفقًا للقرار الوزارى المنظم للدراسة والتقييم في الصف الثانوية المعدلة.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن المديرية انتهت من تسليم الإدارات والمدارس الثانوى أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، كما أن فريق التطوير التكنولوجى بالإدارات والمديرية يعمل على تنشيط الأجهزة و«أكتفتها» لتكون جاهزة عند الاستخدام، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المدارس أكثر من 80 ألف جهاز للصف الأول.

كما بدأت المدارس تسليم طلاب الصف الأول الكود وكلمة السر والبريد الإلكترونى، للدخول على بنك المعرفة من خلال «التابلت» بعد استلامه، إذ تم تفعيل برامج الأجهزة من إدارات التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، 11 يناير الجارى، إذ يؤديها طلاب الصف الأول الامتحان ورقيًا، وإلكترونيًا للصف الثانى.