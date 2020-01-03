شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» يكشف أسوأ مناطق شبكات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج القياسات عن شهر نوفمبر الماضى، لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات الـ 4 العاملة.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء اختبارات خلال الشهر لما يقرب من 23 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيا، إذ تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات، بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية، وكشفت أن 29 مدينة لاتزال تعانى مشكلة جودة الخدمات الصوتية بالنسبة لشركة «فودافون مصر» في مناطق (مدينتى، ومدينة نصر 1 و2، والرحاب، والعباسية، والعبور، وبدر، والتجمع، وحلوان 2)، إلى جانب (الإسكندرية شرق 2). وأضاف التقرير أن المناطق المتضررة من سوء جودة الخدمة بالنسبة لشركة «اتصالات» هي نفس العدد وتتركز في القاهرة والجيزة، فضلًا عن مناطق شرق الإسكندرية ومرسى مطروح، أمّا بالنسبة لـ«أورانج» فوصلت المناطق المتضررة إلى 40 مدينة في القاهرة، وتحديدًا بمدينة نصر، إلى جانب شرق وغرب الإسكندرية. وأشار التقرير إلى أن شبكة «we» المملوكة المصرية للاتصالات تضررت في 67 مدينة داخل القاهرة والجيزة.