شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء 2090 واجهة مبنى بمراكز ومدن الشرقية باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد، وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة، والحفاظ على الوجه الحضارى لمدن المحافظة، وانتهت مراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام، من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لـ2090 واجهة مبنى، من إجمالى 6821 مبنى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء لاستعادة الهوية المصرية، والنسق الحضارى، ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد انتشار ظاهرة المبانى العشوائية، وإعطاء لون موحد لها سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى لتنفيذ قرار الطلاء الموحد بدأت لواجهات العقارات المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية.