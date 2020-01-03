شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: استثمارات بالمليارات في المدن الجديدة بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم ويجرى تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، وتشمل مدن «ناصر الجديدة، غرب أسيوط، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، أخميم الجديدة، ملوى والفشن الجديدتين، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة»، وذلك في إطار متابعة ما يتم ويجرى تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك بالمدن الجديدة.

وأكد الجزار أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة هناك، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضخ حاليا استثمارات بالمليارات في مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية للسكن والاستثمار بصعيد مصر.

وأشار المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الهضبة الرئيسى بقيمة 2.1 مليار جنيه، تمهيداً لافتتاحه، بتمويل من المجتمعات العمرانية، وهو أحد أهم المشروعات التنموية التي تم ويجرى تنفيذها بالصعيد.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه تم خلال 2019 تسليم 3000 قطعة أرض «إسكان متميز» بالقرعات السابعة التكميلية والثامنة والثامنة التكميلية ضمن محور الأراضى والوحدات السكنية بالمدينة، وتشغيل مدرسة للتعليم الأساسى سعة 42 فصلاً، وكذا تشغيل مدرسة المتفوقين بعدد 2 مبنى إقامة ومبنى فصول لخدمة أبناء المحافظة.

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وفى مدينة المنيا الجديدة، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه خلال 2019 جارٍ الانتهاء من تنفيذ 22 عمارة بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمنطقة المركز الترفيهى جنوب نادى نقابة المهندسين، وكذلك الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة 400 فدان بالمدينة.

وأعلن الدكرورى سداد 10% جدية الحجز لقطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بمساحة 3000 متر، وتخصيص قطعة أرض 60 فدانا لإقامة سوق تجارية، وجارٍ دراسة سعر 6 قطع أراض مقابل الانتفاع ما بين منافذ بيع ومعارض ومعامل منتجات أسمنتية من قبل لجنة التسعير بالهيئة، وجارٍ دراسة المواقع المقترحة لـ17 طلبا لتخصيص أراضٍ بالمدينة من قبل قطاع التخطيط والمشروعات.

وأعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية أسيوط الجديدة الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتم تنفيذ شبكات الصرف الصحى بطول 130 كيلومترا، وشبكات مياه الشرب بأطوال 126 كيلومترا، وشبكات الطرق بطول 115 كيلومترا، وشبكات التليفونات بـ10 آلاف خط، وأعمال الزراعة بمسطح 100 ألف متر.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، تسليم 542 قطعة أرض إسكان اجتماعى، وترخيص 164 قطعة أخرى، وتسليم 55 قطعة أرض إسكان متميز من إجمالى 530 قطعة، كما تم تخصيص قطعة أرض 100 فدان لإقامة جامعة الأقصر بمنطقة التوسعات بالمدينة.

وأعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادى، والقاضى برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.