شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين القرار التركي بغزو ليبيا: انتهاك للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر، بأشد العبارات، أمس، خطوة تمرير البرلمان التركى للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة المُوقَّعة في اسطنبول، بتاريخ 27 نوفمبر الماضى، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن خطوة البرلمان التركى تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار «1970» لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدِّدة اعتراضها على مذكرتى التفاهم الباطلتين المُوقَّعتين مؤخرًا بين تركيا و«السراج»، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى المُوقَّع بالصخيرات، ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة، التي لم تخول رئيس حكومة الوفاق الليبية صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخوّلت في ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسى. وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكرى تركى في ليبيا وتداعياته، إذ إن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة. وأكدت وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى في ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه 31 ديسمبر الماضى، مُذكِّرة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها التنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، ما يُبرز الحاجة المُلِحّة إلى دعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلَّحة، الذي يدعمه الجانب التركى، ما يعوق عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربى، فضلًا عن أي احتمال للتدخل العسكرى التركى في ليبيا، باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء مثل هذه التهديدات. ودَعَت مصر المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدى لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمى، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل، عبر «عملية برلين»، إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، تقوم على معالجة جميع جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممى.