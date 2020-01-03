شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية نتيجة لهطول الأمطار على الطرق.

واشتملت الخطة على عدة محاور، منها توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التى يتم الإخطار بها لاسلكيًا عن طريق غرفة العمليات.

وتتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات فى كل قطاع ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذى يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع حتى يتم الانتهاء منها سريعا منعا لظهور أى كثافات مرورية.

كما جرى التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقًا لمتطلبات الحدث على الأرض.

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ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على سحب أى تراكمات المياه بمطالع ومنازل الكبارى مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما جرى تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى القاهرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.