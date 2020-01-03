شكرا لقرائتكم خبر عن عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل شهب الرباعيات ذروة تساقطها بسماء مصر والمنطقة العربية من منتصف ليل اليوم الجمعة 3 يناير وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 4 يناير فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال البقايا الغبارية المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق وتظهر لنا كشريط من الضوء.

ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لتلك البقايا الغبارية عبر النظام الشمسى وتحديد مصدرها وفى حالة شهب الرباعيات فإن مصدرها المذنب 2003EH1 المكتشف فى العام 2003.

وتنشط شهب الرباعيات سنوياً من الأول إلى الخامس من يناير وهذه السنه سيكون القمر فى طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروتها، ولكنه سوف يغرب بعد فترة وجيزة من منتصف الليل ما يترك السماء مظلمة لعرض الشهب.

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وبشكل عام تتساقط شهب الرباعيات بمعدل يصل إلى 40 شهابًا فى الساعة عند ذروتها، ولكن يتوقع أن تقدم هذه السنة عرضًا استثنائيا بحوالى 100 شهاب فى الساعة بالنسبة للقاطنين فى النصف الشرقى من الكرة الأرضية.

ولرصد الشهب يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعد منتصف الليل، حيث ستبدو الشهب تندفع ظاهريا من أمام مجموعة نجوم العواء، ولكن يمكن أن تظهر من أى مكان فى قبة السماء.

وقبل نهاية عام 2019، كان هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على مواعد مع مشهد بديع بقبة السماء، حيث رصد بسماء مصر والوطن العربى، هلال قمر جمادى الأولى وكوكب الزهرة يزينان الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة مشاهد بسهولة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير فى هذه الليلة الشتوية الباردة.

والقمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً فى السماء، وسيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.