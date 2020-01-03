موسى مصطفى لمصراوي: استبعادي من تحالف الأحزاب "كلام فارغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إن ما تردد عن استبعاده من المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية "كلام فارغ، وعملية انتقامية ليس لها قيمة أو وزن".

كان تحالف الأحزاب المصرية، أعلن مساء الأربعاء، تراجعه عن قرار استبعاد المهندس موسى مصطفى موسى، من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي للتحالف.

وفي وقت سابق، قال محمود نفادي، القيادي بتحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف قرر (أمس)، استبعاد موسى مصطفى، من عضوية التحالف وإقالته من رئاسة المكتب التنفيذي، بسبب "لقاءه شخصيات لديها خصومة قضائية مع قيادات التحالف".

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وعاد المهندس موسى مصطفى للقول، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه أبلغ تيسير مطر ممثل حزب إرادة جيل بالتحالف، بانشغاله بأمور أخرى الفترة الحالية، على أن يعود إلى موقعه مجددا بعد الانتهاء من هذه الأمور.

وأضاف: "فضلا عن انشغالي مع حزب مستقبل وطن بالحوار الوطني للأحزاب المنعقد هذه الأونة، ونهدف من خلاله تشكيل مجموعة سياسية للمرحلة القادمة".

وتابع المرشح الرئاسي السابق: "تعاملت مع أحزاب التحالف باحترام.. لكني امتنعت عن التعامل مع الأحزاب التي تشهد تنازعًا على رئاستها".