رئيس "دعم مصر" يؤكد الدعم الكامل للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، دعم القيادة السياسية ومجلس الأمن القومي فيما اتخذاه من إجراءات لدعم الأمن القومي والحفاظ على السيادة والحدود والمصالح المصرية، فيما تشهده المنطقة من تدخلات عسكرية خارجية غير شرعية في الشأن الليبي.

وشدد القصبي، على الدعم الكامل لجميع الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري؛ استنادا إلى المادة 152 من الدستور بمنحه كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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واستنكر زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر - في بيان مساء اليوم الخميس - موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى لبييا، مؤكدا أن هذه محاولة لتأجيج منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخلات السافرة في شئون الدول العربية الداخلية ودعم جماعات وميليشيات إرهابية وتوفير غطاء لها لتحويل المنطقة إلى موطن لقوى الشر والإرهاب وتهديد أمن واستقرار دول الجوار الليبي.

وأضاف أن الخطوة التركية استنادا للمذكرة الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، تضرب بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الدولي بمجلس الأمن حول لبييا رقم 1970 لسنة 2011 والذي أنشأ لجنة عقوبات لبييا وحظر توريد الاسلحة والتعاون معها إلا بموافقة لجنة العقوبات وقرار جامعة الدول العربية الصادر في 31 ديسمبر الماضي، عرض الحائط وما تضمنته مؤخرا بالتشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية والتي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية.

وطالب زعيم الأغلبية البرلمانية، عدم التدخل في شئون الدول الداخلية ودعم التسوية السياسية في لبييا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مؤكدا حسب المادة الثامنة من هذا الاتفاق لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.