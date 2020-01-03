مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة في المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة في المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في البحيرة 15 يوما

قررت نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حبس ثلاثة مواطنين من مركز إيتاى البارود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الإنضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ضبط 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش بفتاة المنصورة

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة.

تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس المحامية ماهينور المصري، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وأخرين، بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

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بعد سهرة حمراء في الكريسماس.. تفاصيل مصرع طالب بالجيزة

فجرت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت جديدة حول واقعة سقوط طالب من الدور السادس بمنطقة الجيزة، وتبين أن خطيبة الطالب السابقة سهلت له الدخول إلى غرفتها بمساعدة شقيقتها يوم الكريسماس، لإقامة علاقة غير شرعية معها، رغم تواجد والدها بالشقة سكنهم.

التصريح بدفن طفل بولاق الدكرور لعدم وجود شبهة جنائية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من شرفة المنزل بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة ألواح الطاقة الشمسية، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، بالواحات البحرية، بعد ارتكابهم 12 واقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

