أخبار مصر | ننشر أسماء الفائزين بمسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الفائزين بمسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365" أسماء الزملاء المصورين الفائزين بجائزة "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية"، التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

وجاء حفل توزيع الجوائز اليوم، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، بساقية الصاوي.

وتُعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.



وشارك بالمعرض 150 مصورا وعُرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات، كما تم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.