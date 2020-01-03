شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة المنصورة تبدأ التحقيق في واقعة التحرش الجماعي بفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة أول المنصورة، مساء الخميس، التحقيق في واقعة التحرش الجماعي بأحد الفتيات خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، واستمعت النيابة لأقوال الفتاة ضحية الواقعة وصديقتها والتي ظهرت بإحدى مقاطع الفيديو.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر يكشف حدوث واقعة تحرش جماعي بفتاة بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وشكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته يضم ضباط ادارة التحريات ومباحث قسم أول المنصورة وضباط مباحث الآداب والبحث الجنائي وتحفظ الضباط على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش وكذلك الكشف عن هوية الفتاة ضحية الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث ان الفتاة التي ظهرت بالفيديو تدعى «ز. ع. ش»، 20 سنة طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة قرية الكردي وأنها اكدت انها اثناء سيرها مع صديقتها «م. م. ع» 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية فوجئت بمجموعة من الشباب يقومون بتصويرها من الخلف وحاول أحدهم لمس ساقها فقامت بسبه وتجمع حولها بعض الشباب الآخرين ثم اختفت صديقته في الزحام.

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واضافت «حاولت الاحتماء بأحد محلات الموبيلات والاتصال بزملائي لإخراجي من المكان، لكن نتيجة لتجمع الشباب أمام المحل رفض صاحب المحل وجودي وطلب منى الانصراف منعا للمشاكل وعندما خرجت ببعض المتحرشين يحيطون بي بشكل دائرة ويمنعون مروري من أي اتجاه فصرخت حتى تدخل بعض الشباب لإنقاذي وإدخالي إحدى السيارات ومغادرة المكان»

وتمكن فريق البحث برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث من تحديد هوية، 7 اشخاص من مرتكبي واقعة التحرش وتصوير الفتاة بعد تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بالشارع

وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على كل من: «ف. أ. ح» 18 سنة طالب بمعهد السياحة،«ه. م. أ» 20 سنة طالب ثانوي، و«ز. ف. م» 19 سنة طالب ثانوي، و«خ. ح. م»، 19 سنة طالب ثانوي، و«ى. ح. ح» 18 سنة، طالب ثانوي، و«م. م. ه»، 19 سنة طالب بمعهد تمريض، و«م. أ. ع»، 18 سنة طالب ثانوي.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة وبرروا فعلتهم بأنها «وزة شيطان».

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاتين والمتهمين وواجهتهم ببعضهم البعض وتمكنت الفتاتين من التعرف على المتهمين.