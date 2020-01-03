شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الصوفية» تحذّر من محاولات تشويه صورة التصوف السمحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت المشيخة العامة للطرق الصوفية من محاولات «بعض الخارجين عن البيت الصوفي تشويه صورة التصوف السمحة باعتباره داعيةً الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى الوصول إلى مرتبة الإحسان التي علمها جبريل للأمة في الحديث الصحيح حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤاله ما الإحسان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم» أن تعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.

وقالت مشيخة الطرق الصوفية في بيانها مساء الخميس، إن هذا الخارج عن البيت الصوفي بخلطه بين مصالحه الشخصية ومبادئ الإسلام السمحة ومحاولته استغلال المشيخة العامة للطرق الصوفية في تحقيق مآربه الضيقة ومصالحه الآنية ورفض المشيخة بعموم مشايخ الطرق الكرام ومجلسها الأعلى وشيخ مشايخها هذا النوع من التربح والفساد فقد تبرأت منه طريقته التي انتسب إليها وحاول فاشلا أن يستغلها وهي الطريقة الرفاعية العريقة فتم عزله بالطرق القانونية من الطريقة ورفع الأمر إلى المشيخة العامة وذلك في 15/7/2018 م فأحيل الأمر إلى اللجنة القانونية التي استدعت المذكور وانتهت إلى وجوب عزله ورفعت الأمر إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية فأصدر قرارا بعزله رسميا في 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 .

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وأضافت مشيخة الطرق الصوفية: هاج ذلك الدعي وخرج عن الأدب فسب الصوفية والطرق التي هي طرق إلى الله وسب المشيخة العامة التي جعلها ولي الأمر لتنظيم الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية والتي لا مثيل لها في أغلب البلدان حيث لمصر القيادة والريادة للعالم الإسلامي وكل ذلك من سخيمة قلب ذلك الدعي الذي افترى على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين بالكذب.

وأكدت مشيخة الطرق الصوفية قائلة: نحن مشايخ الطرق الصوفية إذ نقف مع الحق ومع المجلس الأعلى وشيخ المشايخ الذي اخترناه وجعلناه إماما يقتدى به فنتخذ بإزاء هذا الدعي ما أمرنا الله به في قوله تعالى (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) وفي قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ) ومن قوله تعالى في قصة سيدنا نوح- عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وهي هداية لنا (إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) ونتواصى بالحق والصبر كما أمرنا ربنا فقال (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال صلى الله عليه وآله سلم في شأن السنوات الخدعات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟.. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة).

وقالت مشيخة الطرق الصوفية: ننبه الشباب عامة بأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصائحه التي لا تخيب وفي أوامره التي فيها الهدى والفلاح فنقول أمام هذا التجاهل «سلاما» ونصبر ونحتسب ونقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى (حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ).

واختتمت المشيخة قائلة: نقول لشيخ المشايخ :«سر فلا كبا بك الفرس»..هذا من قبيل البيان مع الاحتفاظ بحق المشيخة العامة والمجلس الأعلى وسماحة شيخ المشايخ بالضرب على يد أمثال هؤلاء الأدعياء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تمكن من القضاء على أمثال تلك الفتن.