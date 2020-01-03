شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة لتثمين أراضي وضع اليد لـ37 حالة في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد عبدالمنعم، مدير عام مديرية الإسكان، وعضوية ممثلين عن هيئة المساحة وإدارة أملاك الدولة ولجنة التقنين بمديرية الإسكان وإدارات التخطيط والشؤون القانونية والشؤون المالية بالمحافظة لإعادة معاينة تظلمات المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة وتظلموا من ارتفاع أسعار التقنين وتهدف اللجنة معرفة قيمة الأراضي على أرض الواقع والعمل على إعادة التثمين مرة أخرى.

وأكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في بيان، الخميس، أن اللجنة تشكلت للفصل في شكاوى37 حالة تقدموا بتظلمات حول ارتفاع أسعار تقنين أوضاعهم في منطقتي الأشغال وسفاجا البلد، وذلك لتقدير الثمن الحقيقي للأراضي التي يقيمون عليها من خلال إعداد كروكي عقب المعانية على أرض الواقع دون أي مبالغة في التقدير.