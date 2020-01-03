شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: بدايات متواضعة ومبشرة لتجديد الخطاب الديني في الأزهر والكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر مراد وهبة، إن تجديد الخطاب الديني داخل الأزهر والكنيسة هي بدايات متواضعة ولكنها مبشرة في حالة واحدة.

وأضاف وهبة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الواحدة التي تحدث عنها هي إعلان النخبة في الأزهر والكنيسة أنها كانت في غيبوبة وسوف تندمج في عملية التجديد الديني أو الثورة الدينية ولكنها حتى الآن لم تعلن ذلك.

وتابع الكاتب والمفكر مراد وهبة، أن وزارات الإعلام والثقافة والتعليم مسئولة عن إنقاذ الحضارة عبر التفكير العلمي، موضحا أن الحضارة في مسارها تنتقل من الفكر الأسطوري إلى الفكر العقلاني.