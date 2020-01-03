شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة: «أوبر» لا تستطيع رفع التعريفة بعد الاستحواذ على «كريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، ضمانات وحقوق الركاب و«الكباتن» بعد صفقة استحوذا شركة «أوبر» على «كريم»، موضحًا أن الجهاز وضع عدة ضوابط لحماية أي شركات تريد دخول السوق ومنافسة «أوبر».

وأضاف «نبيل» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن «أوبر» لا تستطيع رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من التي كانت متاحة قبل الاندماج مع «كريم».

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع شرطًا بألا تزيد التعريفة لشركة «أوبر» وقت الذروة على نسبة الـ2.5%، كاشفًا عن أن شركتي «أوبر» و«كريم» قاما بحوالي 250 مليون رحلة على مدار الـ3 سنوات الماضية.