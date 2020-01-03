شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء الخميس، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، للتباحث حول التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.

يأتي ذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تلك الاتصالات شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.