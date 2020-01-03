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تداول فيديو على مواقع التواصل لطالبة من ذوى الاحتياجات تشكو وجود لجنتها فى الدور الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع، فيديو لفتاة تدعى فيروز بمدرسة قرية أبو الشقوق الابتدائية مركز كفر صقر بالشرقية، من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال صعودها سلالم المدرسة بصعوبة إلى لجنة بالدور الخامس. 

وذكرت شكوى مرفقة مع الفيديو، أن الواقعة ترجع لفتاة تدعى فيروز تعانى من شلل مما يعوقها على الحركة، وذلك على إثر حادث سيارة منذ طفولتها، وأنها لا تستطيع الحكم بنفسها حيث ترتدى حفاضة.

الطالبة تصعد الدور الخامس (1)
 

فيما تحاول الخليج 365، الوصول مع الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية للوصول لحقيقة موقف الطالبة وتعامل إدارة المدرسة مع صحة الحالة.

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الطالبة تصعد الدور الخامس (3)

 

 

الطالبة تصعد الدور الخامس (2)


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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