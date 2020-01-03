شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تستنكر الهجوم على السفارة الأمريكية بالعراق: انتهاكا للمواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة الخارجية بقلق بالغ الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد على يد بعض المتظاهرين، ومن ثم فإنها تستنكر هذا الهجوم باعتباره انتهاكاً للمواثيق الدولية، وتؤكد في هذا السياق على أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية وفق ما تقضى به تلك المواثيق.

هذا، وتناشد وزارة الخارجية كل الأطراف النأي بالعراق عن كافة التجاذبات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره.

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