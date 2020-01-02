شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الشماع الفائز بالمليون دولار من «الحلم»: مستمر في عملي و«مليش في المشاريع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مازن الشماع، الفائز بجائزة «الحلم» من «mbc» والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، إنه حاول الاشتراك في برنامج «الحلم» منذ 7 سنومات، إلا أنه اعتقد بعد فوز العديد من المصريين أنه لن يفوز.
وأضاف «الشماع» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أنه لم يصدق في بادئ الأمر خبر فوزه بجائزة «الحلم»، ولم يكن يقتنع بمثل هذه المسابقات قبل ذلك، إلا أن ما حدث معه من خلال «الحلم» أكد له أن «الحلم» حقيقة.
وأكد الفائز بجائزة «الحلم»، أنه سوف يستمر في عمله كما هو ولم يقدم على افتتاح أي مشارع قائلًا: «ماليش في المشاريع وهستمر في عملي».
كانت هذه تفاصيل خبر مازن الشماع الفائز بالمليون دولار من «الحلم»: مستمر في عملي و«مليش في المشاريع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.