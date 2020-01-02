شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الشماع الفائز بالمليون دولار من «الحلم»: مستمر في عملي و«مليش في المشاريع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مازن الشماع، الفائز بجائزة «الحلم» من «mbc» والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، إنه حاول الاشتراك في برنامج «الحلم» منذ 7 سنومات، إلا أنه اعتقد بعد فوز العديد من المصريين أنه لن يفوز.

وأضاف «الشماع» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أنه لم يصدق في بادئ الأمر خبر فوزه بجائزة «الحلم»، ولم يكن يقتنع بمثل هذه المسابقات قبل ذلك، إلا أن ما حدث معه من خلال «الحلم» أكد له أن «الحلم» حقيقة.

وأكد الفائز بجائزة «الحلم»، أنه سوف يستمر في عمله كما هو ولم يقدم على افتتاح أي مشارع قائلًا: «ماليش في المشاريع وهستمر في عملي».