شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق عرضي لشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع قرة بن شريك لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع بتنفيذ أعمال نقل المرافق (غاز طبيعي) بشارع الأهرام والمتعارضة مع مسار المشروع، وذلك استمرارًا لأعمال الحفر أعلى وبجوار الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين أمام شارع الفاتح وقرة بن شريك بمحيط منطقة مستشفى الرمد.

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وتابعت المحافظة «اضطررنا لإجراء غلق جزئي (عرضي) بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع قرة بن شريك في الإتجاهين أمام مستشفى الرمد لمدة 3 أيام إعتباراً من غدِ الجمعة الموافق 3/1/2020 وحتى صباح الأحد الموافق 5/1/2020 على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط، واستمرار أعمال الحفر على مدار الساعة أعلى وبجوار الرصيف بالإتجاهين أمام شارع الفاتح وشارع قرة بن شريك بمحيط منطقة مستشفى الرمد والتى بدأت أمس الأربعاء وحتى الإثنين الموافق 6/1/2020 دون تعطيل الحركة المرورية».

من جانبه وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعى بسرعة الإنتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشيء لأصله، على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام.