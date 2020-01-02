شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: مصر لن تفرط في أمنها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لن تفرط في أمنها القومي، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري في ليبيا وفي السودان وفي البحر الأحمر.

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وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بيان جامعة الدول العربية حول الأزمة الليبية قام فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته في ليبيا بالترحيب به.

وتابع أن مصر دعت إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية وكان لديها آمال بوجود مواقف تتوازن مع البيان الصادر عن الإدارة المصرية حول إدانة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن اتفاق الصخيرات سقط منذ عام 2017، وكان الاتفاق في مضمونه منح عام واحد للحكومة ويجوز أن يتم التمديد عام أخر إذا كان يوجد شيء يستدعي ذلك.