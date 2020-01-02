شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي ينصح الشعب التركي بالبحث عن مصحة نفسية لأردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إنه كان متوقع من العثمانيين أن يحاولوا العودة إلى إمبراطوريتهم السابقة بقيادة الإرهابي رجب طيب أردوغان.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فايز السراج ينتحل صفة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي انتهت ولايته التي لم تكن شرعية في الأساس، ولم يوافق البرلمان الليبي على هذا الاتفاق حتى يكون سراج أن يكون على رأس المجلس الرئاسي.

وتابع الدكتور محمد العباني أن السراج عقد اتفاقيتين مع رجب طيب أردوغان، واصفا إياهم باتفاقيتين العار وعرض فيها الجانب التركي حماية رئيس عصابة المليشيات في طرابلس.

ونصح الدكتور محمد العباني الشعب التركي بالبحث عن مصحة نفسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كونه لم يستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة نتيجة ما يعانيه من أمراض نفسية.