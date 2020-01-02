شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتظام صرف معاشات يناير لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثانى حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الخميس الثانى من يناير عدد 3.18 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.98مليار جنيه.

وبحسب بيان، الخميس، بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 393 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 729 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 1.08 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.35مليار جنيه، بالإضافة 1.71 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.91 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.

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كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك اعتباراً من اليوم لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وذكرت «القباج»، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.