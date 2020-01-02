شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطيب جسد القديس يحنس كاما بدير السريان في وادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طيَّب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس جسد القديس يحنس كاما بدير السريان بوادي النطرون، بصحراء البحيرة والذي تحل ذكراه بعد غدٍ السبت ٢٥ كيهك.

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ووضع قداسته الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي رفات القديس كما ترأس صلوات العشية بمشاركة الآباء الأساقفة ورهبان الدير.

وكان للقديس يحنس كاما دير يحمل اسمه أنشيء في القرن التاسع على بعد ثلاثة كيلو متر جنوب شرق دير السريان ولكنه خُرِب في الثلث الأول من القرن الخامس عشر، فانتقل رهبانه حاملين معهم جسد أبيهم القديس يحنس كاما إلى دير السريان.

كما ترأس الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بديرمواس، وخلاله رسم ٢٥٤ شماس في رتبة الإبصالتس وذلك للخدمة في ١٦ كنيسة من كنائس الإيبارشية.

واتمت إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم صلوات طقس رسامة ٦ من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية حيث تم منح خمسة من مجمع كهنة الإيبارشية رتبة الايغومانوسية (القمصية) إلى جانب أمين دير العذراء بالجنادلة، وهم: الراهب القمص تادرس الأورشليمي أمين دير السيدة العذراء بدير الجنادلة (نال درجة القسيسية في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٧) والقمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية الدوير (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢) والقمص مينا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢) والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس مار مرقس بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ فبراير ١٩٨٨) والقمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٤ سبتمبر ١٩٨٨) والقمص شنوده عبدالسيد كاهن كنيسة الشهيد مار يوحنا بقرية دوينة (نال درجة القسيسية في ١٥ مارس ١٩٩٢).