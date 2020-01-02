شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تختتم جولتها بالأقصر بتفقد وحدات طب الأسرة بـ" الحبيل والزناقطة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدكتورة هالة زايد ،وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، جوالاتها بتفقد أعمال تطوير وتجديد وحدتي طب الأسرة بمنطقة الحبيل بالبياضية ووحدة الزناقطة بجوار مطار الأقصر الدولي ، واستمعت لشرح وافي حول أعمال التطوير لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة أفضل ، مؤكدة علي ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لخدمة المشروع الجديد.

و قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها اليوم الخميس، الى محافظة الأقصر شرح وافي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في لقاء شعبي بأهالي قري الأقصر، وذلك خلال جولاتها التي استمرت 6 ساعات في مدن المحافظة المختلفة، تفقدت خلالها 4 مستشفيات و7 وحدات صحية في مدن إسنا وأرمنت والقرنة والبياضية، وذلك لمتابعة تجهيزاتها خلال الفترة المقبلة مع قرب بدء منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك برفقه وفد من وزارة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ورؤساء المدن وقيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

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ويُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها .















