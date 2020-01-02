الأوقاف: ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع ؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب ، وأسبوع تدريبي على الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.
وأعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات ، والمقابلات التليفزيونية ، واكتساب مهارات الحديث للراديو ، وورش العمل التطبيقية بالاستوديو، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وللهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة ، وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها .
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