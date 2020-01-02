شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للمطارات يتفقد جاهزيةً مطار الغردقة لاستقبال حفل الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار الغردقة الدولى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة العمل على متابعة أعمال تطوير المطارات بإستمرار.

وشملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بدءاً من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار من أكمنة ثابتة ومتحركة ،كذلك الأسوار الخارجية ،كاميرات المراقبة ،صالات السفر والوصول لمبنى (١) ،(٢) وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا فى ظل موسم الأعياد مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار..

كما تفقد رئيس الشركة المصرية للمطارات إستعدادات المطار لإستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا المنتظر انعقاده فى مدينة الغردقة، وتابع سير أعمال الصالون الخاص برجال الأعمال وأوصى بسرعة إنهائه وتجهيزه بأفضل الإمكانيات بما يليق بمطار الغردقة و إستعدادا لإفتتاحه خلال الأيام المقبلة.

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد هنأ اليوم الخميس جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بصفة عامة وسلطة الطيران المدنى المصرى بصفة خاصة لحصولهم على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 في مجال الجودة وذلك بعد حصول وزارة الطيران المدني على هذه الشهادة في نهاية عام 2018 كأول وزارة حكومية تحصل علىها، حيث استقبل الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس طارق حوته مدير عام الشركة المانحة شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش والذى قام بتسليم شهادة الأيزو لسيادته ،، و يأتى حصول السلطة على شهادة الأيزو تأكيداً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الطيران المدني تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية المتكاملة 2030 ‪ بتطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة