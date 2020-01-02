شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل 630 أسرة للأسمرات وإزالة 116 عقار فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر غرب القاهرة، أن أحد المواطنين بشارع المعدسة، حطم جزء من العقار الخاص به وكسر جزء من سقف العقار، مشيرا الى أن الحى أخطر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وكان التقرير المبدئي أن صاحب العقار هو الذى تسبب فى تحطيم جزء من سقف العقار.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر، ل الخليج 365، أن بعض السكان يسعى لتخريب عقاره للحصول على وحدة بحي الأسمرات، مشيرا إلى أن أعمال النقل والإزالة تتم وفقا للجان جيولوجية متخصصة، تحدد المباني ذات ألخطورة الجيولوجية والداهمة ويتم نقلهم للاسمرات.

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وأكد عبد الجليل أن الحى تمكن من نقل 630 أسرة خلال الاسبوعين الماضيين، وأزال 116 عقار بشوارع الرزاز وأسوان والأحمدية، وسكن الأسر بحي الأسمرات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع مع وزير الاسكان ومحافظ القاهرة ومسئولى تطوير العشوائيات، مؤكدا على اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، والعمل على تنفيذ واقامة المزيد من المشروعات التى توفر وحدات سكنية لائقة لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين فى الأماكن البديلة، مشدداً فى هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتى تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك سعياً لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق، مضيفاً: لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حالياً، وشدد رئيس الوزراء، على عدم قبول أى تأخير فى إزالة المناطق الخطرة، وكذا عدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف، مجدداً التأكيد على مسئولية المحافظة فى هذا الصدد.