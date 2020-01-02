شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 4.98 مليار جنيه من معاشات يناير فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم والتي أشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى الْيَوْمَ الثانى حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الخميس الثانى من يناير عدد 3.18 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.98مليار جنيه.

و بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 393 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 729 مليون جنيه ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)

1.08 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.35مليار جنيه، بالإضافة 1.71 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.91 مليار جنيه ، فى حين تم تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مكاتب البريد والبنوك اعتباراً من اليوم لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه ، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

Advertisements

وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.