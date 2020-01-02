شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن عسكرية عقب إقلاعها من غرب دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بسلاح الجو وسكان محليون إن طائرة شحن عسكرية تحطمت، اليوم الخميس، بعد إقلاعها من قاعدة جوية عسكرية فى ولاية غرب دارفور بالسودان.

وتقع القاعدة فى الجنينة عاصمة غرب دارفور التى شهدت اشتباكات دامية بين جماعات عرقية فى الأيام الماضية، ولم تتضح بعد أسباب التحطم ولا عدد ركاب الطائرة.