المرور: غلق شارع الهرم جزئيا أمام مستشفى الرمد لمدة 5 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا عرضيا لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع قره بن شريك لمدة 5 أيام؛ لتنفيذ أعمال الحفر أعلى وبجوار الرصيف بمحيط منطقة مستشفى الرمد. وتنفذ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع أعمال نقل المرافق (غاز طبيعي) بشارع الهرم والمتعارضة مع مسار المشروع. أعمال حفر ستكون بجوار الرصيف في الاتجاهين أمام شارعي الفاتح وقره بن شريك بمحيط مستشفى الرمد التي بدأت أمس الأربعاء اعتبارا من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الخامسة صباح الاثنين المقبل دون تعطيل الحركة المرورية.

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