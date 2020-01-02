"النقل عجن العربية الملاكي باللي فيه".. مصرع فتاة إثر حادث مروع بطريق الأسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيبت شقيقتها حال استقلالهما سيارة ملاكي بقيادة الأولى واصطدام سيارة نقل بهما على طريق الأسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة العمليات بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

انتقلت على الفور قوة أمنية وبصحبتهم سيارة إسعاف نقلت المصابة للمستشفى لتلقي العلاج وشقيقتها لمشرحة المستشفى.

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وبالفحص تبين أن سائق السيارة النقل فر هاربا عقب وقوع الحادث، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية السائق والقبض عليه.

فيما قال أحد شهود العيان لمصراوي، إن سائق السيارة المتسببة في الحادث كان يسير بسرعة جنونية " النقل عجنت العربية الملاكي باللي فيها"؛ مشيرًا إلى أن عقب الحادث فر الجاني ومن سوء حظه أن اللوحة المعدنية سقطت إثر التصادم، وتم تسليمها لرجال المرور للاستعلام عن هوية السائق والسيارة"

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.