محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: نظمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، حفلاً لتكريم المصورين المشاركين في مسابقتها "مصر 2019 لأفضل صورة صحفية"، وتسليم الجوائز للفائزين بحضور نخبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي. وينشر الخليج 365 أسماء الفائزين كالآتي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسماء جميع الفائزين في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.