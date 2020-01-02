بالصور.. "الخليج 365" يحصد 10 جوائز بمسابقة "المصورين الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
افتتح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المعرض السنوي لأفضل صورة صحفية "مصر 2019"، المقام في ساقية الصاوي بالزمالك، مساء اليوم الخميس.
ونظمت الشعبة حفلاً لتكريم المصورين المشاركين وتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الشعبة، بحضور نخبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي.
وحصد "الخليج 365" جوائز فرع الرياضة، حيث فاز أسامة عبد النبي بالمركز الأول، وعلاء أحمد بالجائزة الثانية، وفريد قطب بالجائزة الثالثة.
فرع القصة المصورة عبدالله عويس في المركز الأول، والمركز الرابع روجيه أنيس، وفريد قطب في المركز الخامس.
وفاز فريد قطب بالمركز الأول في صحافة المالتيميديا.
وفي فرع "الحياة اليومية"، فاز روجيه أنيس بالمركز الثاني.
أما في فرع الصحافة الخبرية فاز محمد حسام الدين بالجائزة الثانية، كما فاز إسلام فاروق بالجائزة التشجيعية.
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