أخبار مصر | أول ظهور لـ أسامة هيكل بعد توليه حقيبة الدولة للإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لـ أسامة هيكل بعد توليه حقيبة الدولة للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، اليوم، في معرض الصور الذي نظمته شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، لتوزيع جوائو "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية"، بساقية الصاوي.

وكرمت الشُعبة وزير الإعلام الجديد، وأهدته درعًا، تقديرًا على مجهوداته كرئيس سابق للجنة الإعلام بمجلس النواب، ولتهنئته على منصبه الجديد.

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وتُعد هذه أول مشاركة للوزير الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعيين أسامة هيكل وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، ديسمبر الماضي.

جاء ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ويأتي المعرض بمشاركة 150 مصور، وتم عرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات، كما تم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.