أخبار مصر | تنسيقية شباب الأحزاب: إرسال قوات تركية إلى ليبيا تدخل سافر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيقية شباب الأحزاب: إرسال قوات تركية إلى ليبيا تدخل سافر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لموافقة البرلمان التركي، بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، قائلة:"تعد تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة الليبية".

كما استنكرت التنسيقية، النهج العدائي الذي يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه دول المنطقة، ضاربا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط؛ وتهيب التنسيقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الإقليمية بوقف تلك التدخلات السافرة من الجانب التركي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي وخاصة منطقة شرق المتوسط، وحذرت التنسيقية من مغبة تلك التدخلات التي قد يسفر عنها تهديدًا لأمن واستقرار الإقليم.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اصطفافها خلف القيادة السياسة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدراته ودعمها الكامل للسياسة الخارجية للدولة المصرية، والتي ترتكز على دعم مؤسسات الدول الوطنية بما يعزز استقرار وأمن المنطقة.