أخبار مصر | وكيل البرلمان: قرار إرسال تركيا لقوات لليبيا سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: قرار إرسال تركيا لقوات لليبيا سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وأوضح "وهدان"، أن تصويت البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج يعد تدخل سافر في شئون دولة عربية وهو الثاني بعد تدخله في الشأن السوري، مضيفا أن هذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية.

وشدد وكيل النواب، على أنه باسمه وباسم الشعب المصري وحزب الوفد العريق يدعم بكل قوة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة في اتخاذ كافة التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن جلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجماعات المسلحة والإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال أفريقيا ومنهم ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري وهو أمر لن تسمح به القيادة السياسية المصرية.

وطالب المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى الخلاقة وممارسة البلطجة على الدول العربية بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية.

