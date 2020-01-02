أخبار مصر | مسؤول بتعليم سوهاج يوضح خطوات التعامل مع تابلت الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بتعليم سوهاج يوضح خطوات التعامل مع تابلت الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماجد المهندس مسئول لجنة الإشراف على منظومة الثانوية العامة الجديدة فى مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن تفاصيل تفيد طالب الصف الأول الثانوي عقب استلامه التابلت، قائلا إن التابلت يأتى من وزارة التربية والتعليم جاهزا على التشغيل للطالب وعليه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة.



وأضاف ماجد المهندس لـ"الخليج 365" أن التابلت يكون جاهزا على التشغيل ويبدأ الطالب فى استخدامه كدليل علمي، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تكون متحكمة فى التابلت بشكل كبير وتكون متحكمة فى منصة الامتحانات أيضًا وأن الوزارة لم تفتح للطلاب أى مواقع غير الموقع الرسمي لها وموقع بنك المعرفة.



أما عن الطلاب الذين يدخلون على مواقع أخرى مثل اليوتيوب وغيره، يقول ماجد المهندس إن الطلاب يدخلون هذه المواقع عن طريق بعض الثغرات التكنولوجية وتكون بطرق غير مشروعة.

