أخبار مصر | زيادة أسعار تذاكر القطارات كابوس يهدد عرش البسطاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة أسعار تذاكر القطارات كابوس يهدد عرش البسطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توقعات بزيادة أسعار تذاكر القطارات
وكشف مصدر بوزارة النقل، عن ترقب كبير لوصول الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة والتي يتم تصنيعها بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ضمن صفقة 110 جرار جديد، خاصة بعد زيادة الصفقة من 100 جرار إلى 110 جرار بفارق 10 جرارات تم تدبير قيمتهم من الغرامات وحوكمة التذاكر بعد قرارات المهندس كامل الوزير وزير النقل.
وأضاف المصدر لـ"بوابة الخليج 365"، أن صفقة العربات الجديدة والتي تقدر بـ 1300 عربة متنوعة لصالح السكة الحديد ضمن تعاون مجرى روسي بقيمة مليار يورو تقريبًا، والتي انتهت وزارة النقل من توقيع عقدها التمويلي خلال الشهر الماضى، وتستعد الوزارة لاستقبال النموذج الأول من العربة المصنعة فى روسيا والجاري اختبارها حاليا داخل دولة المجر لتناسب البنية التحتية المجرية مع نظيرتها المصرية خلال شهر مارس القادم، وفقًا لتصريحات وزير النقل خلال تدشين الدفعة الأولى من الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية.
تحميل فرق أسعار تذاكر القطارات للقطاع الخاص
فيما أعلن مصدر في وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد بصدد الانتهاء من اللوائح التي تنص على شراكة القطاع الخاص، وذلك عن طريق إنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال نقل البضائع عبر قطارات السكة الحديد، بحيث يكون لها رؤية مستقلة وتعمل بفكر القطاع الخاص، وتصل بداية رأس المال إلى 100 مليون جنيه، من خلال دخول كيانات من القطاع الخاص، وذلك عقب إنتهاء الدراسات الأولية لإنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال نقل البضائع لجذب العملاء وتحقيق كافة الضمانات، وتهدف الشركة إلى نقل مايقرب من 26 مليون طن بحلول عام 2026، مما يعمل على تحقيق الأرباح التي تضمن صيانة القطارات الجديدة وتوقيع عدد من الصفقات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل في أكثر من محور لتنفيذ خطة النهوض عبر قطاع البضائع بهيئة السكة الحديد، منها بدء المفاوضات مع جهات التمويل الدولية لتوفير القروض اللازمة، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الوزارة في العام الماضي، ووضع لائحة لتعريفة نقل البضائع من خلال خطوط الهيئة كما تعمل الوزارة على قائمة مشروعات خطوط البضائع، إلى جانب تقليل الفارق من خلال زيادة أرباح الشركات التابعة للهيئة خاصة شركة نقل البضائع المزمع إنشائها.
وأشار إلى أن نقل بضائع سيعمل على عودة هيئة السكة الحديد كهيئة قومية تعمل على زيادة مواردها ونقل أربحاها إلى الدولة، خاصة لتميز نقل البضائع عبر القطارات، من خلال عدة محاور والتي من أهمها تقليل الحوادث على الطرق السريعة وتقليل تكلفة صيانة الطرق بسبب الحمولات الزائدة، والحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة نقل البضائع، وتوفير نسب الوقود المستخدمة في عربات النقل الثقيل، وتحقيق سيولة في الحركة المرورية.