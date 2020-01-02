أخبار مصر | نهشها 100 ذئب.. القصة الكاملة لحادث التحرش الجماعي بفتاة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهشها 100 ذئب.. القصة الكاملة لحادث التحرش الجماعي بفتاة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع دقات عقارب الساعة الأخيرة فى العام 2019 وسط حالة من الفرحة وتبادل المباركات بالعام الجديد 2020، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" مقطع فيديو أقل ما يوصف به "تدنى أخلاقى" ظهر خلاله قيام مجموعة من الشباب بالتحرش بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكشف فيديو جديد جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة المتحرش بها، كانت رفقة فتاة أخرى وتعرضتا لتحرش من قِبل نحو 100 شاب وأن المجني عليهما حاولتا الاحتماء بمحل لبيع أجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة، إلا أن صاحب المحل رفض، وطردهما خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل، بعد تجمهر العشرات من الشباب.



وعقب تداول المقطع انتاب رواد مواقع التواصل الإجتماعى حالة من الغضب مع مطالبة الجهات الأمنية بالتدخل وضبط الأشخاص مرتكبي الواقعة. وعقب تداول المقطع انتاب رواد مواقع التواصل الإجتماعى حالة من الغضب مع مطالبة الجهات الأمنية بالتدخل وضبط الأشخاص مرتكبي الواقعة. وكشف مصدر أمني أنَّه جار تفريغ الفيديو وفيديوهات كاميرات المراقبة في مكان الواقعة لضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة، مؤكدًا أنَّ عملية التفريغ وتحديد هوية المتهمين أمر شاق للغاية. وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة. Advertisements ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء، 1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو، إذ تلقَّى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية في إدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون الاعتداء عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها. وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة للتوصل إلى حقيقة الواقعة وضبط المتورطين فيها.

ويظهر الفيديو 3 من الشباب تمكنوا من تخليص الفتاة من بين مخالب الذئاب البشرية بركوبها فى سيارة والفرار بها.