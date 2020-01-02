أخبار مصر | منة الله وزينة.. نماذج مميزة للطالبات في مبادرة "المستقبل لهن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة الله وزينة.. نماذج مميزة للطالبات في مبادرة "المستقبل لهن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن نموذجين جديدين متميزين وموهوبين من الطالبات، في إطار المبادرة والحملة التي أطلقها الاتحاد بعنوان "المستقبل لهن" والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على الطالبات المتميزات والمتفوقات في شتى المجالات بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت عبير، فى بيان صحفي، أن النموذج الأول للطالبة منه الله محمد محمود محمد، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة علوي للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، موضحة أنها لديها موهبة الرسم ورياضة الباسكت بول ولاعبة متميزة في فريق النادي الأهلي منذ 2011.

وتابعت: منه الله حصلت علي تكريم من مدرسة علوي للغات بتقدير ممتاز وحافظة 3 أجزاء من القرآن الكريم، حيث تقول والدتها إنها تهيئ لها المناخ المناسب في المنزل وتشجعها علي المذاكرة وممارسة الرياضة.

وأشارت عبير إلي أن منه الله لديها شقيقة متميزة تدعي زينة محمد محمود، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة علوي للغات، موهوبة في رياضة الباسكت بول بالنادي الأهلي منذ 2013، والموسيقي والعزف علي الأورج، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، وحصلت علي جوائز كثيره من منظمة EsEc، إضافة إلي تفوقها دراسيا.

