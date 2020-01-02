أخبار مصر | تعليم الإسكندرية تتسلم "تابلت" طلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليم الإسكندرية تتسلم "تابلت" طلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي أن محافظة الاسكندرية قد إستلمت تابلت طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، مضيفة أن مكتب الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا يتابع هذا الأمر.



فى هذا السياق، قال يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية لـ"الخليج 365" إن التابلت الخاص بطلاب الصف الاول الثانوي بالفعل قد وصل إلى المخازن فى المديرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة عقب دفع التأمين والبالغ سعره 100 جنيهًا.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصفى الأول والثاني الثانوي والمقرر لها أن تبدأ فى 11 يناير الجاري، على أن يتم إمتحان طلاب الصف الأول الثانوي ورقيًا فى شهر يناير بينما يتم إمتحان طلاب الصف الثاني الثانوي على التابلت.

