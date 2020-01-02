مصر | جمارك سفاجا تحبط تهريب بنادق ضغط هواء وأدوية مخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمارك سفاجا تحبط تهريب بنادق ضغط هواء وأدوية مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا البحرى من ضبط محاولتى تهرب جمركى لعدد من بنادق ضغط الهواء وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على الباخرة بوسيدن تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 13 ج بيان جمركي رقم 14965 لسنة 2019 بإسم ن . ه . م تم ضبط 400 عبوة أدوية بشرية أنواع مختلفة ومنها كوبيكام وأمفورمين وسيبروفلوكسامين وفيفادول وغيرها وبعض الأدوية مدرجة بجداول المخدرات والجميع مخبا في سخانات وسماعات ضمن طرود الأمتعة الشخصية وبلغت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 158 ألف و910 جنيه.

وبناء على مذكرة سرية مقدمة من الأستاذ محمود سليمان والأستاذ محمود صالح بإدارة الفحص بالأشعة بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة بالكابينة وداخل بالته بحمولة السيارة رقم 8517/ 8942 بوليصة رقم 38 قيادة السائق م . م . ا والمحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم 15078 لسنة 2019 الوارد على العبارة أكسبريس وهو عبارة عن أكياس بلاستيك.

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وبتفتيش السيارة تبين وجود 5 بنادق مفككة تعمل بضغط الهواء و14 علبة طلقات رش مخبأة في أماكن مصنعة بالكابينة، ويصعب الوصول إليها وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 175 ألف جنيه.

وتم الضبط بمعرفة السادة عرفات محمد وأحمد ممدوح وأحمد رشدى بإدارة الحركة وأيمن بهاجات ومحمود حمدان بإدارة التعريفة وعمر محمود وعماد أبو الفضل مكافحة التهريب ويأتي ذلك تحت إشراف محمد يحى مدير إدارة تفتيش الركاب وهشام عوض مدير إدارة الحركة.

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.