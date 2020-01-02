مصر | ضبط 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش بفتاة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش بفتاة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة.

ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا فيديو ذكروا بأن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وأن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وأنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتم تحديد شخصية المجنى عليها تبين أنها طالبة تبلغ من العمر 20 عاما، مقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتتدخل بعض المارة في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.