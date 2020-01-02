مصر | تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس المحامية ماهينور المصري، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وأخرين، بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "ماهينور" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.