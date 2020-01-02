مصر | غلق شارع الهرم بشكل جزئي لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق شارع الهرم بشكل جزئي لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، إغلاق شارع الهرم بشكل جزئي بالاتجاهين، بسبب أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ12 صباح اليوم الجمعة، وتنتهي في الساعة الـ5 من صباح يوم الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يأتي في إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين، مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع.