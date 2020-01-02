مصر | التصريح بدفن طفل بولاق الدكرور لعدم وجود شبهة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن طفل بولاق الدكرور لعدم وجود شبهة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من شرفة المنزل بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد باشرت التحقيق في واقعة سقوط "محمد.م"، من الطابق الثالث من الشرفة، بمنطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة مع أسرته، أن الطفل أثناء لهوه بالشرفة، اختل توازنه، وسقط جثة هامدة.