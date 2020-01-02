مصر | بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة ألواح الطاقة الشمسية، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، بالواحات البحرية، بعد ارتكابهم 12 واقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود عدة بلاغات للمقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، بسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وأجهزة توليد الطاقة الشمسية، المتواجدة بالأراضي الزراعية بنطاق القسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات الواردة، وتوصلت تحريات العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وراء ارتكاب الوقائع المشار إليها، وبإعداد عدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، وارتكاب 12 واقعة بالواحات البحرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.