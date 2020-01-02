مصر | إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 طلاب، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعىة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: ياسمين محمد فتحى، 20 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، جهاد أحمد محمد، 18 سنة، ومقيمة بمرو الفشن، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والحسينى محمد سعيد 23 سنة، مقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالركبه اليمنى، وأحمد محمد جابر، 23 سنة، مقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وسحجات بالجسم، أحمد صلاح عبد الحميد، 23 سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللأزم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

